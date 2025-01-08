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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 08.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:38:00+03:00
2025-01-08T15:38:00+03:00
2025-01-08T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241227/zaporozhe-1991587019.html
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запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога