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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:14:00+03:00
2025-01-08T11:14:00+03:00
2025-01-08T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — указано в материале. Как отметили журналисты "Общественного", в городе не объявлялась воздушная тревога. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел ряд взрывов