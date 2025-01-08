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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 08.01.2025 (обновлено: 15:00 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/vzryv-1992799368.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:14:00+03:00
2025-01-08T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — указано в материале. Как отметили журналисты "Общественного", в городе не объявлялась воздушная тревога. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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херсон
россия
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел ряд взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
Херсоне слышны взрывы", — указано в материале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как отметили журналисты "Общественного", в городе не объявлялась воздушная тревога.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Курахово — наше, но главное — дальше
Вчера, 08:00
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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