https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html

В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского

В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского - РИА Новости, 08.01.2025

В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что понимает чувства России из-за НАТО, дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:17:00+03:00

2025-01-08T16:17:00+03:00

2025-01-08T16:17:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что понимает чувства России из-за НАТО, дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в альянсе, чтобы Киев не имел ложных ожиданий, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Поддерживать ложные надежды на то, что вступление Трампа в должность позволит кому-то нейтрализовать военное превосходство России и добиться выгодного для Киева результата, не просто нереально, но и жестоко", — утверждает он.По словам Дэвиса, Трамп решительно дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в НАТО ни сейчас, ни потом и тем самым "сделал предупредительный выстрел в сторону Зеленского и европейских лидеров"."Как бы резко это ни выглядело, Трамп задает правильные ожидания как для украинцев, так и для западных союзников, поскольку не менее суровая правда заключается в том, что на данный момент для Украины не существует военного решения, которое позволило бы предотвратить военные потери", — подытожил он.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато