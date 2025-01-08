Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html
В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского
В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского - РИА Новости, 08.01.2025
В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что понимает чувства России из-за НАТО, дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:17:00+03:00
2025-01-08T16:17:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что понимает чувства России из-за НАТО, дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в альянсе, чтобы Киев не имел ложных ожиданий, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Поддерживать ложные надежды на то, что вступление Трампа в должность позволит кому-то нейтрализовать военное превосходство России и добиться выгодного для Киева результата, не просто нереально, но и жестоко", — утверждает он.По словам Дэвиса, Трамп решительно дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в НАТО ни сейчас, ни потом и тем самым "сделал предупредительный выстрел в сторону Зеленского и европейских лидеров"."Как бы резко это ни выглядело, Трамп задает правильные ожидания как для украинцев, так и для западных союзников, поскольку не менее суровая правда заключается в том, что на данный момент для Украины не существует военного решения, которое позволило бы предотвратить военные потери", — подытожил он.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
В США рассказали о предупредительном "выстреле" Трампа для Зеленского

Дэвис: Трамп дал Зеленскому понять, что не предложит Украине членство в НАТО

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что понимает чувства России из-за НАТО, дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в альянсе, чтобы Киев не имел ложных ожиданий, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Поддерживать ложные надежды на то, что вступление Трампа в должность позволит кому-то нейтрализовать военное превосходство России и добиться выгодного для Киева результата, не просто нереально, но и жестоко", — утверждает он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
14:12
По словам Дэвиса, Трамп решительно дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в НАТО ни сейчас, ни потом и тем самым "сделал предупредительный выстрел в сторону Зеленского и европейских лидеров".
"Как бы резко это ни выглядело, Трамп задает правильные ожидания как для украинцев, так и для западных союзников, поскольку не менее суровая правда заключается в том, что на данный момент для Украины не существует военного решения, которое позволило бы предотвратить военные потери", — подытожил он.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Тянут к катастрофе". На Западе назвали главных врагов России
15:39
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала