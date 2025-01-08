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При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель - РИА Новости, 08.01.2025
При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель
Пожилой работник АЗС в Новой Каховке Херсонской области погиб из-за артобстрела ВСУ, ранены четыре человека, в том числе беременная девушка, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:19:00+03:00
2025-01-08T17:19:00+03:00
2025-01-08T17:58:00+03:00
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Пожилой работник АЗС в Новой Каховке Херсонской области погиб из-за артобстрела ВСУ, ранены четыре человека, в том числе беременная девушка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."После ночного нападения дронами на Новокаховскую больницу и повреждения кареты скорой помощи днём они обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС. Ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя" , - написал в Telegram-канале Сальдо.В Старой Збурьевке Херсонской области от украинского артобстрела погибла 84-летняя женщина, ранен 57-летний местный житель, добавил он. Пострадавшие госпитализированы. Сальдо назвал тех, кто совершает такие обстрелы, не солдатами, а хладнокровными убийцами.
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель
Сальдо: в результате артобстрела ВСУ Новой Каховки погиб пожилой работник АЗС