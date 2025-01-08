https://ria.ru/20250108/vsu-1992831394.html

При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель - РИА Новости, 08.01.2025

При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель

Пожилой работник АЗС в Новой Каховке Херсонской области погиб из-за артобстрела ВСУ, ранены четыре человека, в том числе беременная девушка, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:19:00+03:00

2025-01-08T17:19:00+03:00

2025-01-08T17:58:00+03:00

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Пожилой работник АЗС в Новой Каховке Херсонской области погиб из-за артобстрела ВСУ, ранены четыре человека, в том числе беременная девушка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."После ночного нападения дронами на Новокаховскую больницу и повреждения кареты скорой помощи днём они обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС. Ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя" , - написал в Telegram-канале Сальдо.В Старой Збурьевке Херсонской области от украинского артобстрела погибла 84-летняя женщина, ранен 57-летний местный житель, добавил он. Пострадавшие госпитализированы. Сальдо назвал тех, кто совершает такие обстрелы, не солдатами, а хладнокровными убийцами.

https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992727741.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо