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В Минобороны Франции подтвердили факт дезертирства 55 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.01.2025
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13:53 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/vsu-1992808538.html
В Минобороны Франции подтвердили факт дезертирства 55 солдат ВСУ
В Минобороны Франции подтвердили факт дезертирства 55 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.01.2025
В Минобороны Франции подтвердили факт дезертирства 55 солдат ВСУ
Французский министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил в среду, что 55 солдат украинской бригады "Анна Киевская" дезертировали еще во время обучения во... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:53:00+03:00
2025-01-08T13:53:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французский министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил в среду, что 55 солдат украинской бригады "Анна Киевская" дезертировали еще во время обучения во Франции. "Когда половина бригады проходила обучение на территории страны, было 55 случаев дезертирства", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1. При этом он заявил, что распространяемые украинскими журналистами цифры "не подтверждены". Ранее факт дезертирства в 155-й бригаде "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Издание Midi Libre до этого сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить в ВСУ растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html
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в мире, франция, украина, себастьян лекорню, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Себастьян Лекорню, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Минобороны Франции подтвердили факт дезертирства 55 солдат ВСУ

Глава МО Франции Лекорню: 55 солдат ВСУ дезертировали во время обучения

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французский министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил в среду, что 55 солдат украинской бригады "Анна Киевская" дезертировали еще во время обучения во Франции.
"Когда половина бригады проходила обучение на территории страны, было 55 случаев дезертирства", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1.
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При этом он заявил, что распространяемые украинскими журналистами цифры "не подтверждены".
Ранее факт дезертирства в 155-й бригаде "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.
Издание Midi Libre до этого сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить в ВСУ растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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