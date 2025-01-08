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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2025
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12:34 08.01.2025 (обновлено: 14:14 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/vsu-1992803535.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:34:00+03:00
2025-01-08T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников", — говорится в сообщении. Отмечается, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерийские группировки российской армии. Всего удары нанесли в в 147 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа. Уточняется, что всего с начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерийские группировки российской армии. Всего удары нанесли в в 147 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа.
Уточняется, что всего с начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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