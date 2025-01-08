https://ria.ru/20250108/vsu-1992803535.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:34:00+03:00

2025-01-08T12:34:00+03:00

2025-01-08T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников", — говорится в сообщении. Отмечается, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерийские группировки российской армии. Всего удары нанесли в в 147 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа. Уточняется, что всего с начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, украина