ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также месту сборки и хранения беспилотников, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерийские группировки российской армии. Всего удары нанесли в в 147 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотников самолетного типа.
Уточняется, что всего с начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, более 39 тысяч БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.