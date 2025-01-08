https://ria.ru/20250108/vsu-1992802703.html

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.01.2025

Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Украинские подразделения за сутки потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab и бронемашину MaxxPro в зоне ответственности... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:21:00+03:00

2025-01-08T12:21:00+03:00

2025-01-08T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab и бронемашину MaxxPro в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html

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донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)