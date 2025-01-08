https://ria.ru/20250108/vsu-1992802703.html
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.01.2025
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
Украинские подразделения за сутки потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab и бронемашину MaxxPro в зоне ответственности... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:21:00+03:00
2025-01-08T12:21:00+03:00
2025-01-08T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 160 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Krab и бронемашину MaxxPro в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html
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донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне ответственности "Востока"