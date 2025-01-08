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ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области и отразила контратаку,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:09:00+03:00
2025-01-08T12:09:00+03:00
2025-01-08T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области и отразила контратаку, противник потерял до 380 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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киев, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад"
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Запад" за сутки составили до 380 солдат