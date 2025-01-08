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ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области и отразила контратаку,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:09:00+03:00

2025-01-08T12:09:00+03:00

2025-01-08T12:16:00+03:00

киев

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специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области и отразила контратаку, противник потерял до 380 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250107/mwm-1992745237.html

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киев, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)