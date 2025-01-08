https://ria.ru/20250108/vsu-1992795160.html
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:07:00+03:00
2025-01-08T10:07:00+03:00
2025-01-08T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 января. Атакам подверглись три приграничных района. Было выпущено три снаряда, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. "В Белгородском районе по посёлку Политотдельский, сёлам Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью шести беспилотников… Повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что системой ПВО над Валуйским округом сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе село Новостроевка-Вторая обстреляно двумя артснарядами. В селе Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250107/vsu-1992726650.html
https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 10 сел Белгородской области, пострадавших нет