https://ria.ru/20250108/vsu-1992795160.html

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:07:00+03:00

2025-01-08T10:07:00+03:00

2025-01-08T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 января. Атакам подверглись три приграничных района. Было выпущено три снаряда, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. "В Белгородском районе по посёлку Политотдельский, сёлам Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью шести беспилотников… Повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что системой ПВО над Валуйским округом сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе село Новостроевка-Вторая обстреляно двумя артснарядами. В селе Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250107/vsu-1992726650.html

https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков