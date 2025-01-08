Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/vsu-1992795160.html
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:07:00+03:00
2025-01-08T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 января. Атакам подверглись три приграничных района. Было выпущено три снаряда, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. "В Белгородском районе по посёлку Политотдельский, сёлам Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью шести беспилотников… Повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что системой ПВО над Валуйским округом сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе село Новостроевка-Вторая обстреляно двумя артснарядами. В селе Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250107/vsu-1992726650.html
https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 10 сел Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали десять населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, повреждены три частных дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 января. Атакам подверглись три приграничных района. Было выпущено три снаряда, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов по Белгородской области
Вчера, 10:56
Белгородском районе по посёлку Политотдельский, сёлам Драгунское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое, Хохлово, Черемошное и Шишино выпущен один боеприпас и совершены атаки с помощью шести беспилотников… Повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что системой ПВО над Валуйским округом сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе село Новостроевка-Вторая обстреляно двумя артснарядами. В селе Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за атаки ВСУ
6 января, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала