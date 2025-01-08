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Пентагон ответил на вопрос о предоставлении Украине вертолетов Blackhawk
Пентагон ответил на вопрос о предоставлении Украине вертолетов Blackhawk - РИА Новости, 08.01.2025
Пентагон ответил на вопрос о предоставлении Украине вертолетов Blackhawk
США на данный момент не приняли решение о предоставлении Украине многоцелевых вертолетов Blackhawk, но ищут для Киева подходящие опции, заявил... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:42:00+03:00
2025-01-08T20:42:00+03:00
2025-01-08T20:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США на данный момент не приняли решение о предоставлении Украине многоцелевых вертолетов Blackhawk, но ищут для Киева подходящие опции, заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны. "У меня нет никаких объявлений по Blackhawk, но скажу, что мы слышим украинцев и работаем с ними, с партнерами и союзниками, чтобы найти такой тип вертолетов, который им нужен", - сообщил он журналистам на брифинге. Представитель Пентагона добавил, что на данный момент не может сообщить никаких дополнительных деталей по предоставлению Киеву вертолетов третьими странами. Он также подчеркнул, что Вашингтон не согласовал отправку Украине вертолетов Blackhawk и не выделял деньги на эти цели. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон ответил на вопрос о предоставлении Украине вертолетов Blackhawk
Пентагон: США не передадут Украине вертолеты Blackhawk, но ищут подходящие опции