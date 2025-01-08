https://ria.ru/20250108/uyazvimost-1992808252.html

СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия

СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия - РИА Новости, 08.01.2025

СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия

Удар "Орешником" подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T13:51:00+03:00

2025-01-08T13:51:00+03:00

2025-01-08T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Удар "Орешником" подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам, пишет Military Watch Magazine."Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник” по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода", — говорится в материале.Журналисты указали, что действующие в Великобритании системы противоракетной обороны не смогут выстоять против более дальних или более сложных атак. Кроме того, обозреватели напомнили, что другие союзники Соединенного королевства в НАТО выражали свою озабоченность из-за состояния противовоздушной обороны страны.Двадцать первого ноября ВС России успешно испытали в боевых условиях одну из новейших систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. Целью стал оборонный завод "Южмаш" в Днепропетровске.По словам президента России Владимира Путина, серийное производство "Орешника" уже началось. При этом в случае группового применения в неядерном оснащении удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, предупредил глава государства. Кроме того, как подчеркивал Путин, шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, великобритания, россия, днепропетровск, владимир путин, нато, южмаш