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Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго - РИА Новости, 08.01.2025
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11:23 08.01.2025 (обновлено: 11:24 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/uran-1992799082.html
Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго
Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго - РИА Новости, 08.01.2025
Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго
Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:23:00+03:00
2025-01-08T11:24:00+03:00
экономика
россия
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года - в условиях введения эмбарго, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Так, Россия в ноябре поставила в США 21,8 тонны обогащенного урана на 49,3 миллиона долларов, при этом до этого поставок не было три месяца. Стоимость и объем экспорта стали минимальными с сентября 2023 года (14,4 тонны на 32 миллиона долларов).С начала года США закупили у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. При этом стоимость экспорта сократилась в 1,6 раза, до 623,7 миллиона долларов.Правительство России в середине ноября ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.Решение принято в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
https://ria.ru/20250103/uran-1992449771.html
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экономика, россия, сша, джо байден
Экономика, Россия, США, Джо Байден
Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго

Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов до эмбарго на экспорт

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года - в условиях введения эмбарго, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, Россия в ноябре поставила в США 21,8 тонны обогащенного урана на 49,3 миллиона долларов, при этом до этого поставок не было три месяца. Стоимость и объем экспорта стали минимальными с сентября 2023 года (14,4 тонны на 32 миллиона долларов).
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Импорт урана из России в Германию вырос почти на 70 процентов, пишут СМИ
3 января, 23:59
С начала года США закупили у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. При этом стоимость экспорта сократилась в 1,6 раза, до 623,7 миллиона долларов.
Правительство России в середине ноября ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Решение принято в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
Контейнер с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Китай увеличил закупки урана у России более чем втрое
22 ноября 2024, 04:15
 
ЭкономикаРоссияСШАДжо Байден
 
 
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