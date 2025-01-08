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"Кто же победители?" В США указали на тех, кто выигрывает на Украине - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 08.01.2025 (обновлено: 19:10 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992840807.html
"Кто же победители?" В США указали на тех, кто выигрывает на Украине
"Кто же победители?" В США указали на тех, кто выигрывает на Украине - РИА Новости, 08.01.2025
"Кто же победители?" В США указали на тех, кто выигрывает на Украине
Нефтегазовые компании США входят в число тех, кто на самом деле выигрывает от конфликта на Украине, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:00:00+03:00
2025-01-08T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
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михаил шеремет
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Нефтегазовые компании США входят в число тех, кто на самом деле выигрывает от конфликта на Украине, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании", — считает он.По словам Хо, им также играет на руку прекращение транзита через Украину, из-за которого доля России на европейском газовом рынке резко упала. "И кто же победители, которые заняли эту долю рынка? Это американские нефтегазовые компании", — подытожил он.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что нового контракта больше не будет.Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США. По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия.
https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html
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сша, украина, европа, михаил шеремет, владимир путин, газпром, евросоюз, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Европа, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, Госдума РФ, В мире
"Кто же победители?" В США указали на тех, кто выигрывает на Украине

Экс-морпех ВМС США Хо: на Украине победили нефтегазовые компании США

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Нефтегазовые компании США входят в число тех, кто на самом деле выигрывает от конфликта на Украине, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании", — считает он.
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По словам Хо, им также играет на руку прекращение транзита через Украину, из-за которого доля России на европейском газовом рынке резко упала.
"И кто же победители, которые заняли эту долю рынка? Это американские нефтегазовые компании", — подытожил он.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что нового контракта больше не будет.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США. По его словам, в стремлении слить и загнать Европу в полнейшую кабалу, США продолжили обрушение ее экономики с помощью подведомственной им Украины, заключив с нею сделку о прекращении транзита через ее территорию энергоресурсов для европейских потребителей в обмен на новые поставки летального оружия.
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