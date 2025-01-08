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На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции

На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции - РИА Новости, 08.01.2025

На Украине задержали командира скандальной роты, обученной во Франции

Ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали, задержали на Украине,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:29:00+03:00

2025-01-08T17:29:00+03:00

2025-01-08T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали, задержали на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. "ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным следствия, фигурант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. "Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно покинул место несения службы. Командир роты был задержан сегодня в Ровненской области", - подчеркивается в заявлении. Задержанного доставили в Киев, ему вменяется статья "Самовольное оставление места несения службы и отказ выполнять приказ". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250108/vsu-1992808538.html

https://ria.ru/20241205/plennyy-1987443048.html

https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html

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