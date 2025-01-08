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Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации - РИА Новости, 08.01.2025
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14:45 08.01.2025 (обновлено: 15:39 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992814069.html
Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации
Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации - РИА Новости, 08.01.2025
Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации
Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в Верховную раду из-за проволочек в инициации законопроекта о демобилизации, сообщил украинский депутат Ярослав... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:45:00+03:00
2025-01-08T15:39:00+03:00
в мире
украина
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руслан стефанчук
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в Верховную раду из-за проволочек в инициации законопроекта о демобилизации, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре. "В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241231/zakon-1992191300.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Премьера Украины вызвали в Раду из-за проблем с законом о демобилизации

Шмыгаля вызвали в Раду из-за проволочек в инициации закона о демобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в Верховную раду из-за проволочек в инициации законопроекта о демобилизации, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
В декабре 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить до 18 марта подготовку законопроекта о демобилизации, работу над которым ведомство должно было закончить в декабре.
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"В Раду вызвали Шмыгаля. Повод - закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля 2024 года заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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