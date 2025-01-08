https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html

"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине

"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине - РИА Новости, 08.01.2025

"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине

США и Евросоюз уничтожают Украину, в чем им помогает Владимир Зеленский, написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T11:13:00+03:00

2025-01-08T11:13:00+03:00

2025-01-08T11:13:00+03:00

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владимир зеленский

мик уоллес

европарламент

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США и Евросоюз уничтожают Украину, в чем им помогает Владимир Зеленский, написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Евросоюз и США уничтожают Украину, в чем им сильно помогает очень коррумпированный Зеленский", — указал Уоллес.Ирландский политик также подчеркнул, что западным странам плевать на гибель украинцев в вооруженном конфликте.РИА Новости на основе данных Минобороны России подсчитало, что украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье. Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html

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