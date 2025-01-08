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"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине - РИА Новости, 08.01.2025
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11:13 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине - РИА Новости, 08.01.2025
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине
США и Евросоюз уничтожают Украину, в чем им помогает Владимир Зеленский, написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х. РИА Новости, 08.01.2025
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украина
сша
россия
владимир зеленский
мик уоллес
европарламент
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США и Евросоюз уничтожают Украину, в чем им помогает Владимир Зеленский, написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."Евросоюз и США уничтожают Украину, в чем им сильно помогает очень коррумпированный Зеленский", — указал Уоллес.Ирландский политик также подчеркнул, что западным странам плевать на гибель украинцев в вооруженном конфликте.РИА Новости на основе данных Минобороны России подсчитало, что украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье. Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.
https://ria.ru/20250108/ni-1992798255.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, мик уоллес, европарламент, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, миг-29, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Мик Уоллес, Европарламент, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-27, МиГ-29, В мире
"Зеленский помог". На Западе рассказали, что США и ЕС сделали на Украине

Экс-депутат ЕП Уоллес: Зеленский поспособствовал уничтожению Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США и Евросоюз уничтожают Украину, в чем им помогает Владимир Зеленский, написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
«
"Евросоюз и США уничтожают Украину, в чем им сильно помогает очень коррумпированный Зеленский", — указал Уоллес.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Западу нужно смириться". В США пришли к неожиданному выводу о России
10:52
Ирландский политик также подчеркнул, что западным странам плевать на гибель украинцев в вооруженном конфликте.
РИА Новости на основе данных Минобороны России подсчитало, что украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. Согласно сводкам ведомства, в зоне спецоперации в период с 1 по 7 января ВСУ потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, около 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.
За неделю российская армия уничтожила в зоне СВО 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков ликвидировали в курском приграничье. Кроме того, 2 января средств ПВО сбили украинский истребитель Су-27, а 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийМик УоллесЕвропарламентВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-27МиГ-29В мире
 
 
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