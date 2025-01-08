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На Украине назвали спикера Рады Стефанчука нелегитимным - РИА Новости, 08.01.2025
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09:43 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992793815.html
На Украине назвали спикера Рады Стефанчука нелегитимным
На Украине назвали спикера Рады Стефанчука нелегитимным - РИА Новости, 08.01.2025
На Украине назвали спикера Рады Стефанчука нелегитимным
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, как и Владимир Зеленский, является нелегитимным, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина",... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T09:43:00+03:00
2025-01-08T09:43:00+03:00
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владимир зеленский
владимир олейник
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, как и Владимир Зеленский, является нелегитимным, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Во время военного положения запрещены выборы только парламента - Верховной рады, но после этого будучи уже нелегитимным с 20 мая Зеленский вносит проект закона о продлении военного положения. И парламент принял этот закон. Вот если бы его вносил Стефанчук, как исполняющий обязанности президента, и парламент принял, то да, военное положение продлено, а значит и выборов нет. Но если неизвестная личность вносит законопроект, а вы принимаете, значит вы нарушаете порядок продления военного положения, поэтому с 29 августа (2024 года – дата, когда пятилетние полномочия Рады истекли – ред.) его нет", - сказал он. Эксперт добавил, что это имеет существенное значение по конституции Украины, отметив, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. "А где выборы парламента? А их нет. Значит и у парламента истек срок пятилетний. Все". "Когда в России начнут более детально прорабатывать (потенциальный мирный договор России и Украины – ред.), возникнет вопрос, а полномочия Стефанчука от Рады действительны? Представьте себе, что они что-то подписали. Типа Минска, Стамбула с сохранением государственности. Затем проходят новые выборы, приходит новый президент, новый парламент, идут конституционные судьи и спрашивают, а кто такой Стефанчук на момент подписания? А имел ли он полномочия? Нет. И все - сделка является ничтожной", - пояснил Олейник. Он отметил, что и избранный президент США Дональд Трамп понимает это, потому что он сам заключал сотни и тысячи экономических сделок, прежде всего требуя разъяснений имеет ли вторая сторона полномочия на подписание такого рода документа. В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1949019277.html
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в мире, украина, россия, минск, руслан стефанчук, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Минск, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины
На Украине назвали спикера Рады Стефанчука нелегитимным

Экс-депутат Рады Олейник назвал спикера парламента Стефанчука нелегитимным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, как и Владимир Зеленский, является нелегитимным, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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"Во время военного положения запрещены выборы только парламента - Верховной рады, но после этого будучи уже нелегитимным с 20 мая Зеленский вносит проект закона о продлении военного положения. И парламент принял этот закон. Вот если бы его вносил Стефанчук, как исполняющий обязанности президента, и парламент принял, то да, военное положение продлено, а значит и выборов нет. Но если неизвестная личность вносит законопроект, а вы принимаете, значит вы нарушаете порядок продления военного положения, поэтому с 29 августа (2024 года – дата, когда пятилетние полномочия Рады истекли – ред.) его нет", - сказал он.
Эксперт добавил, что это имеет существенное значение по конституции Украины, отметив, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. "А где выборы парламента? А их нет. Значит и у парламента истек срок пятилетний. Все".
"Когда в России начнут более детально прорабатывать (потенциальный мирный договор России и Украины – ред.), возникнет вопрос, а полномочия Стефанчука от Рады действительны? Представьте себе, что они что-то подписали. Типа Минска, Стамбула с сохранением государственности. Затем проходят новые выборы, приходит новый президент, новый парламент, идут конституционные судьи и спрашивают, а кто такой Стефанчук на момент подписания? А имел ли он полномочия? Нет. И все - сделка является ничтожной", - пояснил Олейник.
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Он отметил, что и избранный президент США Дональд Трамп понимает это, потому что он сам заключал сотни и тысячи экономических сделок, прежде всего требуя разъяснений имеет ли вторая сторона полномочия на подписание такого рода документа.
В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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