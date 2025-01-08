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Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 08.01.2025
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12:12 08.01.2025 (обновлено: 12:13 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/tsentr-1992802077.html
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 08.01.2025
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:12:00+03:00
2025-01-08T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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