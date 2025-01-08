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Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 08.01.2025
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:12:00+03:00
2025-01-08T12:12:00+03:00
2025-01-08T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 530 военнослужащих и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки "Центр"