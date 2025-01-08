https://ria.ru/20250108/tryudo-1992777083.html

Трюдо посетит похороны Картера

Трюдо посетит похороны Картера - РИА Новости, 08.01.2025

Трюдо посетит похороны Картера

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне нарастающей конфронтации с администрацией избранного президента США Дональда Трампа посетит 9 января американскую... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T01:04:00+03:00

2025-01-08T01:04:00+03:00

2025-01-08T01:04:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне нарастающей конфронтации с администрацией избранного президента США Дональда Трампа посетит 9 января американскую столицу для участия в похоронной процессии экс-лидера Штатов Джимми Картера, анонсировали в офисе канадского премьера. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 29 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В связи с его кончиной нынешний глава государства Джо Байден объявил днем национального траура 9 января 2025 года. "Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что 9 января 2025 года он отправится в Вашингтон, Округ Колумбия, США, чтобы присутствовать на похоронах бывшего президента США Джимми Картера", – говорится в релизе на сайте канадского премьера. Визит, несмотря на указанные цели, пройдет на фоне предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США. Сам Трюдо категорически отверг эту возможность. До этого Трамп в шутку назвал канадского премьера Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.

https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html

https://ria.ru/20250106/tryudo-1992683723.html

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в мире, сша, канада, вашингтон (штат), джастин трюдо, дональд трамп, джо байден