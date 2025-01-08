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Трюдо посетит похороны Картера - РИА Новости, 08.01.2025
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01:04 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/tryudo-1992777083.html
Трюдо посетит похороны Картера
Трюдо посетит похороны Картера - РИА Новости, 08.01.2025
Трюдо посетит похороны Картера
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне нарастающей конфронтации с администрацией избранного президента США Дональда Трампа посетит 9 января американскую... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T01:04:00+03:00
2025-01-08T01:04:00+03:00
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
джастин трюдо
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне нарастающей конфронтации с администрацией избранного президента США Дональда Трампа посетит 9 января американскую столицу для участия в похоронной процессии экс-лидера Штатов Джимми Картера, анонсировали в офисе канадского премьера. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 29 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В связи с его кончиной нынешний глава государства Джо Байден объявил днем национального траура 9 января 2025 года. "Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что 9 января 2025 года он отправится в Вашингтон, Округ Колумбия, США, чтобы присутствовать на похоронах бывшего президента США Джимми Картера", – говорится в релизе на сайте канадского премьера. Визит, несмотря на указанные цели, пройдет на фоне предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США. Сам Трюдо категорически отверг эту возможность. До этого Трамп в шутку назвал канадского премьера Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html
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в мире, сша, канада, вашингтон (штат), джастин трюдо, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Джо Байден
Трюдо посетит похороны Картера

Премьер Канады Трюдо приедет в Вашингтон на похороны Джимми Картера

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне нарастающей конфронтации с администрацией избранного президента США Дональда Трампа посетит 9 января американскую столицу для участия в похоронной процессии экс-лидера Штатов Джимми Картера, анонсировали в офисе канадского премьера.
Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 29 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В связи с его кончиной нынешний глава государства Джо Байден объявил днем национального траура 9 января 2025 года.
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"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что 9 января 2025 года он отправится в Вашингтон, Округ Колумбия, США, чтобы присутствовать на похоронах бывшего президента США Джимми Картера", – говорится в релизе на сайте канадского премьера.
Визит, несмотря на указанные цели, пройдет на фоне предложений избранного президента Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го штата США. Сам Трюдо категорически отверг эту возможность.
До этого Трамп в шутку назвал канадского премьера Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
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В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Джастин ТрюдоДональд ТрампДжо Байден
 
 
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