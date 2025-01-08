https://ria.ru/20250108/trevoga-1992777859.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T01:29:00+03:00

2025-01-08T01:29:00+03:00

2025-01-08T01:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киевская область

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в столичном регионе началась в 1.17 мск. При этом в Сумской области тревога звучит уже более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250107/vzryvy-1992758132.html

россия

киевская область

полтавская область

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россия, киевская область, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины