Трамп попросил приостановить разбирательство в суде Нью-Йорка
Трамп попросил суд приостановить разбирательство по делу о выплатах порноактрисе
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в среду подал ходатайство в Верховный суд с просьбой приостановить разбирательство в суде Нью-Йорка, который в пятницу должен вынести ему приговор по делу о выплатах порноактрисе.
"Суд должен распорядиться о немедленной приостановке уголовного разбирательства в отношении президента Трампа в суде первой инстанции Нью-Йорка, включая, помимо прочего, слушание по вынесению приговора по уголовному делу, назначенное на 10 января 2025 года", - говорится в ходатайстве.
Трамп в связи с предстоящей инаугурацией 20 января защищен иммунитетом от уголовного преследования, что ранее подтвердил Верховный суд, отмечается в ходатайстве.
Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая на том, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности.
Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.