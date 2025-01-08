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Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США - РИА Новости, 08.01.2025
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14:53 08.01.2025 (обновлено: 15:12 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/tramp-1992815043.html
Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США
Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США - РИА Новости, 08.01.2025
Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США
Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:53:00+03:00
2025-01-08T15:12:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны - ред.) союзников и противников", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех осведомленных людей.По словам собеседников телеканала, Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт.Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992661868.html
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сша, дональд трамп, в мире, китай, мексика
США, Дональд Трамп, В мире, Китай, Мексика
Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США

CNN: Трамп допустил объявления экономического ЧП из-за тарифов на ввоз товаров

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны - ред.) союзников и противников", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех осведомленных людей.
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По словам собеседников телеканала, Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт.
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
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