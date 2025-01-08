Трамп допустил объявление чрезвычайного экономического положения в США
CNN: Трамп допустил объявления экономического ЧП из-за тарифов на ввоз товаров
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны - ред.) союзников и противников", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех осведомленных людей.
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По словам собеседников телеканала, Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт.
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
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