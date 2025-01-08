"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
NYP: контроль над Гренландией нужен Трампу, чтобы послать сигнал КНР
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой на близкий к команде политика источник.
По словам собеседника газеты, будущий президент закладывает фундамент "доктрины Трампа".
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Внештатный научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Алекс Плитсас в интервью газете заявил, что в основе желания американского лидера лежат две причины, одна из которых — большие залежи редкоземельных элементов, необходимых для критически важной оборонной промышленности и производства электроники.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.