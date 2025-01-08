https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией

"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией - РИА Новости, 08.01.2025

"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:12:00+03:00

2025-01-08T14:12:00+03:00

2025-01-08T14:55:00+03:00

в мире

гренландия

сша

пекин

дональд трамп

атлантический совет

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой на близкий к команде политика источник."На это есть несколько основных причин. <...> Направить Пекину мощный, хорошо продуманный сигнал. Не просто разговоры, а действия. Сделать Америку снова амбициозной", — говорится в публикации. По словам собеседника газеты, будущий президент закладывает фундамент "доктрины Трампа".Внештатный научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Алекс Плитсас в интервью газете заявил, что в основе желания американского лидера лежат две причины, одна из которых — большие залежи редкоземельных элементов, необходимых для критически важной оборонной промышленности и производства электроники. "Во-вторых, Гренландия имеет законные большие притязания на Арктику, что обеспечит США более сильные позиции в условиях усиления конкуренции за судоходство и ресурсы", — добавил он.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html

https://ria.ru/20250108/tramp-1992785938.html

https://ria.ru/20250108/bayden-1992788450.html

гренландия

сша

пекин

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гренландия, сша, пекин, дональд трамп, атлантический совет , дания