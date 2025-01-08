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"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией - РИА Новости, 08.01.2025
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14:12 08.01.2025 (обновлено: 14:55 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией - РИА Новости, 08.01.2025
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:12:00+03:00
2025-01-08T14:55:00+03:00
в мире
гренландия
сша
пекин
дональд трамп
атлантический совет
дания
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой на близкий к команде политика источник."На это есть несколько основных причин. &lt;...&gt; Направить Пекину мощный, хорошо продуманный сигнал. Не просто разговоры, а действия. Сделать Америку снова амбициозной", — говорится в публикации. По словам собеседника газеты, будущий президент закладывает фундамент "доктрины Трампа".Внештатный научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Алекс Плитсас в интервью газете заявил, что в основе желания американского лидера лежат две причины, одна из которых — большие залежи редкоземельных элементов, необходимых для критически важной оборонной промышленности и производства электроники. "Во-вторых, Гренландия имеет законные большие притязания на Арктику, что обеспечит США более сильные позиции в условиях усиления конкуренции за судоходство и ресурсы", — добавил он.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html
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в мире, гренландия, сша, пекин, дональд трамп, атлантический совет , дания
В мире, Гренландия, США, Пекин, Дональд Трамп, Атлантический совет , Дания
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией

NYP: контроль над Гренландией нужен Трампу, чтобы послать сигнал КНР

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы направить мощный сигнал КНР, утверждает газета New York Post со ссылкой на близкий к команде политика источник.
"На это есть несколько основных причин. <...> Направить Пекину мощный, хорошо продуманный сигнал. Не просто разговоры, а действия. Сделать Америку снова амбициозной", — говорится в публикации.
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По словам собеседника газеты, будущий президент закладывает фундамент "доктрины Трампа".

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

Внештатный научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Алекс Плитсас в интервью газете заявил, что в основе желания американского лидера лежат две причины, одна из которых — большие залежи редкоземельных элементов, необходимых для критически важной оборонной промышленности и производства электроники.
"Во-вторых, Гренландия имеет законные большие притязания на Арктику, что обеспечит США более сильные позиции в условиях усиления конкуренции за судоходство и ресурсы", — добавил он.
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В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАПекинДональд ТрампАтлантический советДания
 
 
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