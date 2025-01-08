https://ria.ru/20250108/tramp-1992785938.html

Приход Трампа к власти осложнит отношения Франции и США, заявили в РАН

Приход Трампа к власти осложнит отношения Франции и США, заявили в РАН - РИА Новости, 08.01.2025

Приход Трампа к власти осложнит отношения Франции и США, заявили в РАН

Приход к власти в США Дональда Трампа осложнит франко-американские отношения, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:03:00+03:00

2025-01-08T07:03:00+03:00

2025-01-08T07:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Приход к власти в США Дональда Трампа осложнит франко-американские отношения, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию, смена власти в Белом доме "является вызовом" для президента Франции Эммануэля Макрона. "Макрону придется столкнуться с ростом торговых тарифов США, экспансией американских компаний ВПК на оружейном рынке ЕС, давлением США на страны ЕС с целью ужесточить позицию европейцев в отношении Китая и, наоборот, усилить поддержку Израиля. Все это способно осложнить франко-американские отношения", - говорится в тексте. Как отмечают авторы, "показательно, что 62% французов встретили переизбрание Трампа с беспокойством, полагая, что это усугубит урегулирование целого ряда проблем: борьбы с изменениями климата, отношений США с Европой, мировой экономики, украинского и ближневосточного конфликтов". При этом стремление США переложить на ЕС оборонные расходы по поддержке Украины может стимулировать продвижение идеи "стратегической автономии" ЕС. "Речь может пойти о "разделении страновых специализаций" в рамках НАТО - например, в вопросе о создании "ЕвроПРО", где Франция и Германия пока не могут найти общий подход", - отмечают авторы. Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере, производить и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.

https://ria.ru/20250106/siriya-1992662381.html

https://ria.ru/20250106/ssha-1992633847.html

https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html

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в мире, франция, сша, германия, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, нато