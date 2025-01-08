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Сейсмологи зафиксировали 646 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 646 афтершоков после землетрясения в Тибете - РИА Новости, 08.01.2025

Сейсмологи зафиксировали 646 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 646 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает в среду китайский... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:25:00+03:00

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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 646 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает в среду китайский сейсмологический центр. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. К настоящему моменту власти подтвердили гибель 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести. Посольство РФ в Китае ранее сообщило, что информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия не поступало. "По состоянию на 12.00 (7.00 мск) 8 января в общей сложности зафиксировано 646 афтершоков, в том числе 422 афтершока магнитудой ниже 2,0, 192 афтершока магнитудой от 3,0 до 3,9, 28 - магнитудой от 3,0 до 3,9 и четыре - магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка", - говорится в заявлении центра. Согласно статистике, с 1950 года в радиусе 200 километров от эпицентра землетрясения в уезде Тингри произошло семь землетрясений магнитудой выше 6 и выше. Кроме того, сейсмологи провели комплексный анализ региональной структуры, исторической сейсмической активности, типов серий землетрясений и других характеристик в близлежащих районах и пришли к выводу, что в ближайшее время здесь возможно еще одно землетрясение магнитудой от 5 до 6.

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