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Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибете - РИА Новости, 08.01.2025

Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:34:00+03:00

2025-01-08T07:34:00+03:00

2025-01-08T11:49:00+03:00

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ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр."По состоянию на 8:00 (3:00 мск) 8 января в общей сложности зафиксировано 515 афтершоков, в том числе 488 афтершоков магнитудой ниже 3,0, 27 афтершоков магнитудой 3,0 и выше, в частности 24 — магнитудой от 3,0 до 3,9 и три — магнитудой от 4,0 до 4,9", — указано в материале.Максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксировали примерно в 18 километрах от эпицентра главного толчка.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9:05 по местному времени (04:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе в Тибетском автономном районе, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.По последним данным, погибли 126 человек, еще 188 получили травмы разной степени тяжести. Информации о россиянах в зоне бедствия не поступало.

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