"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Меркурис: первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ в зоне конфликта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом). Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первая неделя 2025 года принесла ВСУ череду катастрофических потерь, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам Меркуриса, ВСУ столкнулась с катастрофическая чередой потерь: российские военные освободили Курахово и расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, а контратака ВСУ в Курской области терпит поражение.
"Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?" — задался вопросом аналитик.
Минобороны России 5 января заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
По данным Минобороны на 8 января российские подразделения отбили 18 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении свыше 290 военнослужащих.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован.
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