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"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/svo-1992849637.html
"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 08.01.2025
"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Первая неделя 2025 года принесла ВСУ череду катастрофических потерь, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T20:39:00+03:00
2025-01-08T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
курахово
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первая неделя 2025 года принесла ВСУ череду катастрофических потерь, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ, возможно, это худший период для Украины за всю СВО", — считает он.По словам Меркуриса, ВСУ столкнулась с катастрофическая чередой потерь: российские военные освободили Курахово и расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, а контратака ВСУ в Курской области терпит поражение."Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?" — задался вопросом аналитик.Минобороны России 5 января заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.Шестого января ВС России взяли под контроль Курахово. Как сообщили в Минобороны, установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы Донецка.По данным Минобороны на 8 января российские подразделения отбили 18 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении свыше 290 военнослужащих.Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992840807.html
https://ria.ru/20250108/katastrofa-1992822109.html
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в мире, курская область, курахово, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Курахово, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Мрачная история". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Меркурис: первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ в зоне конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом). Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первая неделя 2025 года принесла ВСУ череду катастрофических потерь, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Последние семь дней были катастрофическими для ВСУ, возможно, это худший период для Украины за всю СВО", — считает он.
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По словам Меркуриса, ВСУ столкнулась с катастрофическая чередой потерь: российские военные освободили Курахово и расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка, а контратака ВСУ в Курской области терпит поражение.
"Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?" — задался вопросом аналитик.
Минобороны России 5 января заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
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Шестого января ВС России взяли под контроль Курахово. Как сообщили в Минобороны, установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы Донецка.
По данным Минобороны на 8 января российские подразделения отбили 18 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении свыше 290 военнослужащих.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, противник практически блокирован.
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