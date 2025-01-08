https://ria.ru/20250108/svo-1992809840.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад и штурмового полка в районах 14 населённых пунктов курского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:10:00+03:00
2025-01-08T14:10:00+03:00
2025-01-08T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад и штурмового полка в районах 14 населённых пунктов курского приграничья, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населённых пунктов Курской области а также трёх - в Сумской области Украины. В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям ВСУ в Курской области