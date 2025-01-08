Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/svo-1992809840.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области - РИА Новости, 08.01.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад и штурмового полка в районах 14 населённых пунктов курского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:10:00+03:00
2025-01-08T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад и штурмового полка в районах 14 населённых пунктов курского приграничья, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населённых пунктов Курской области а также трёх - в Сумской области Украины. В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20250107/vsu-1992739165.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение ВСУ в 14 населенных пунктах Курской области

Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад и штурмового полка в районах 14 населённых пунктов курского приграничья, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населённых пунктов Курской области а также трёх - в Сумской области Украины.
В министерстве отметили, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
ВС России нанесли огневое поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала