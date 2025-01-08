https://ria.ru/20250108/svo-1992802226.html

Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков

Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков - РИА Новости, 08.01.2025

Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков

Подразделения Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков западнее Курахово, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:14:00+03:00

2025-01-08T12:14:00+03:00

2025-01-08T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

курахово

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков западнее Курахово, сообщили в Минобороны."Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Там также отметили, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.При этом бойцы поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в ДНР."Отражены три контратаки штурмовых групп противника", — добавили в министерстве.Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250108/poteri-1992779556.html

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северск

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россия, вооруженные силы украины, курахово, северск