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Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.01.2025 (обновлено: 14:45 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/svo-1992802226.html
Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков
Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков - РИА Новости, 08.01.2025
Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков
Подразделения Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков западнее Курахово, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:14:00+03:00
2025-01-08T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курахово
северск
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков западнее Курахово, сообщили в Минобороны."Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Там также отметили, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.При этом бойцы поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в ДНР."Отражены три контратаки штурмовых групп противника", — добавили в министерстве.Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
курахово
северск
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россия, вооруженные силы украины, курахово, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курахово, Северск
Группировка войск "Юг" взяла в плен группу украинских боевиков

Бойцы группировки "Юг" взяли в плен 18 украинских военных западнее Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли в плен группу украинских боевиков западнее Курахово, сообщили в Минобороны.
«
"Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
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Там также отметили, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.
При этом бойцы поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в ДНР.
«
"Отражены три контратаки штурмовых групп противника", — добавили в министерстве.
Потери ВСУ составили:
  • более 280 военнослужащих;
  • танк;
  • боевая машина пехоты;
  • бронетранспортер М113 производства США;
  • семь пикапов;
  • два артиллерийских орудия;
  • склад боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Раскрыты потери ВСУ за первую неделю года
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКураховоСеверск
 
 
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