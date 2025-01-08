https://ria.ru/20250108/sud-1992782316.html

Глава OpenAI заявил, что младшая сестра подала на него в суд

Глава OpenAI заявил, что младшая сестра подала на него в суд - РИА Новости, 08.01.2025

Глава OpenAI заявил, что младшая сестра подала на него в суд

Глава компании OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман рассказал, что его младшая сестра подала в суд, обвиняя его и других членов семьи в домогательствах в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T05:00:00+03:00

2025-01-08T05:00:00+03:00

2025-01-08T05:00:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава компании OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман рассказал, что его младшая сестра подала в суд, обвиняя его и других членов семьи в домогательствах в детстве, а также заявил, что эта информация полностью ложная, и вызвана психическим недугом девушки. Издание Newsweek сообщает, что ранее младшая сестра Альтмана Энн сообщила в поданном иске, что ее старший брат ухаживал за ней и подвергал ее сексуальному насилию несколько раз в 1990-х и 2000-х годах, что привело к физическим травмам и посттравматическому стрессовому расстройству. Также она заявила о домогательствах со стороны других членов семьи. "Моя сестра подала на меня в суд. Это заявление от моей мамы, братьев и меня... Энни сделала глубоко обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, особенно о Сэме. Мы решили не отвечать публично из уважения к ее частной жизни и нашей собственной. Однако теперь она подала в суд на Сэма, и мы чувствуем, что у нас нет выбора, кроме как заняться этим", - говорится в заявлении, опубликованном Альтманом в соцсети Х. Согласно заявлению, Энн Альтман страдает от психических проблем, которые их семья пытается решить на протяжении многих лет при помощи профессионалов, и поддерживает ее финансово. Тем не менее, она "продолжает требовать все больше денег" от семьи, и на данный момент отказывается от лечения.

https://ria.ru/20241117/uregulirovanie-1984280414.html

https://ria.ru/20250108/britaniya-1992778301.html

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