https://ria.ru/20250108/ssha-1992855564.html

Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Украине

Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 08.01.2025

Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Украине

США планируют объявить "очень значительный" пакет военной помощи Украине в рамках программы закупок новых вооружений, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:47:00+03:00

2025-01-08T21:47:00+03:00

2025-01-08T21:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США планируют объявить "очень значительный" пакет военной помощи Украине в рамках программы закупок новых вооружений, заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны. "Если все пойдет, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI (программа закупок США нового оружия для Украины - ред.), о котором будет заявлено", - сообщил он журналистам на брифинге. Комментируя отправку Киеву вооружений, имеющихся на американских складах, представитель Пентагона признал, что ВСУ на сегодняшний день не получили от 10 до 20 процентов всей объявленной Вашингтоном помощи. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/blinken-1992843371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато