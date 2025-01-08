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Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину - РИА Новости, 08.01.2025
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19:03 08.01.2025 (обновлено: 19:08 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992841284.html
Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину
Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину - РИА Новости, 08.01.2025
Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину
У министра обороны США пока не запланирован визит на Украину перед уходом администрации действующего американского президента Джо Байдена 20 января, заявили РИА РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:03:00+03:00
2025-01-08T19:08:00+03:00
в мире
украина
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джо байден
министерство обороны сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У министра обороны США пока не запланирован визит на Украину перед уходом администрации действующего американского президента Джо Байдена 20 января, заявили РИА Новости в Пентагоне."У нас нет для объявления дальнейших планов по поездкам", - сообщил агентству представитель американского военного ведомства на вопрос о том, планирует ли Остин посетить Украину до ухода администрации Байдена.В минобороны также подтвердили, что шеф Пентагона лично посетит Германию для участия в последней для себя встрече контактной группы по Украине, которая пройдет 9 января.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987951595.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, министерство обороны сша, пентагон
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Министерство обороны США, Пентагон
Глава Пентагона пока не планирует визит на Украину

Глава Пентагона Остин еще не запланировал визит на Украину

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. У министра обороны США пока не запланирован визит на Украину перед уходом администрации действующего американского президента Джо Байдена 20 января, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"У нас нет для объявления дальнейших планов по поездкам", - сообщил агентству представитель американского военного ведомства на вопрос о том, планирует ли Остин посетить Украину до ухода администрации Байдена.
В минобороны также подтвердили, что шеф Пентагона лично посетит Германию для участия в последней для себя встрече контактной группы по Украине, которая пройдет 9 января.
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В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденМинистерство обороны СШАПентагон
 
 
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