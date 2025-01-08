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Россия сократила поставки удобрений в США - РИА Новости, 08.01.2025
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18:45 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ssha-1992839813.html
Россия сократила поставки удобрений в США
Россия сократила поставки удобрений в США - РИА Новости, 08.01.2025
Россия сократила поставки удобрений в США
Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T18:45:00+03:00
2025-01-08T18:45:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за эти одиннадцать месяцев этого года Россия экспортировала удобрений на 989,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда за тот же период годом ранее). Последний раз меньше поставки были в коронавирусный 2020 год. США уменьшили закупки азотных удобрений на 27% - до 567,7 миллиона долларов, а смешанных – в 14 раз, до 8,9 миллиона. В то же время спрос на фосфорные удобрения остался неизменным – 50,7 миллиона долларов, а на калийные, наоборот, вырос – на 15%, до 361,9 миллиона долларов. По итогам отчётного периода Россия была вторым основным поставщиком удобрений в США. Лидерство за собой сохранила Канада с 3,45 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия, которая экспортировала в США этой продукции на 682,3 миллиона долларов. В пятёрку также вошли Катар (317,3 миллиона долларов) и Израиль (299,1 миллиона).
https://ria.ru/20241224/kraby-1991014974.html
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
Россия сократила поставки удобрений в США

Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за эти одиннадцать месяцев этого года Россия экспортировала удобрений на 989,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда за тот же период годом ранее). Последний раз меньше поставки были в коронавирусный 2020 год.
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США уменьшили закупки азотных удобрений на 27% - до 567,7 миллиона долларов, а смешанных – в 14 раз, до 8,9 миллиона. В то же время спрос на фосфорные удобрения остался неизменным – 50,7 миллиона долларов, а на калийные, наоборот, вырос – на 15%, до 361,9 миллиона долларов.
По итогам отчётного периода Россия была вторым основным поставщиком удобрений в США. Лидерство за собой сохранила Канада с 3,45 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия, которая экспортировала в США этой продукции на 682,3 миллиона долларов. В пятёрку также вошли Катар (317,3 миллиона долларов) и Израиль (299,1 миллиона).
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