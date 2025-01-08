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США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене - РИА Новости, 08.01.2025
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16:46 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ssha-1992828625.html
США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене
США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене - РИА Новости, 08.01.2025
США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по складам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), где,... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:46:00+03:00
2025-01-08T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по складам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), где, предположительно, хранится современное конвенциональное оружие. "Силы CENTCOM 8 января нанесли множественные высокоточные удары по... складам усовершенствованного конвенционального оружия на территориях Йемена, подконтрольных хуситам", - говорится в заявлении командования. Хуситы, предположительно, пользовались этими объектами для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или о нанесенном уроне. Накануне источник в руководстве столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в провинциях Сана и Омран. По данным источника, ударам подверглись военный лагерь Джарбан на юге провинции Сана, а также объекты 29-й механизированной бригады в районе Аль-Джабаль Аль-Асвад на севере провинции Омран, расположенной к северу от йеменской столицы.
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в мире, сана, сша, великобритания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сана, США, Великобритания, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене

ВС США нанесли удары по военным складам хуситов на севере Йемена

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по складам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), где, предположительно, хранится современное конвенциональное оружие.
"Силы CENTCOM 8 января нанесли множественные высокоточные удары по... складам усовершенствованного конвенционального оружия на территориях Йемена, подконтрольных хуситам", - говорится в заявлении командования.
Хуситы, предположительно, пользовались этими объектами для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или о нанесенном уроне.
Накануне источник в руководстве столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в провинциях Сана и Омран. По данным источника, ударам подверглись военный лагерь Джарбан на юге провинции Сана, а также объекты 29-й механизированной бригады в районе Аль-Джабаль Аль-Асвад на севере провинции Омран, расположенной к северу от йеменской столицы.
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В миреСанаСШАВеликобританияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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