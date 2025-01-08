https://ria.ru/20250108/ssha-1992828625.html

США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене

США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене - РИА Новости, 08.01.2025

США заявили о нанесении ударов по складам хуситов в Йемене

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по складам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), где,... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:46:00+03:00

2025-01-08T16:46:00+03:00

2025-01-08T16:46:00+03:00

в мире

сана

сша

великобритания

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по складам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), где, предположительно, хранится современное конвенциональное оружие. "Силы CENTCOM 8 января нанесли множественные высокоточные удары по... складам усовершенствованного конвенционального оружия на территориях Йемена, подконтрольных хуситам", - говорится в заявлении командования. Хуситы, предположительно, пользовались этими объектами для совершения атак против военных кораблей США и судов на юге Красного моря и в Аденском заливе, отмечает CENTCOM. По словам командования, пока нет данных о пострадавших среди американских военных или о нанесенном уроне. Накануне источник в руководстве столицы Йемена Саны сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в провинциях Сана и Омран. По данным источника, ударам подверглись военный лагерь Джарбан на юге провинции Сана, а также объекты 29-й механизированной бригады в районе Аль-Джабаль Аль-Асвад на севере провинции Омран, расположенной к северу от йеменской столицы.

https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html

сана

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, сша, великобритания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024