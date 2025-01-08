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"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться - РИА Новости, 08.01.2025
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15:58 08.01.2025 (обновлено: 16:35 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992824086.html
"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться
"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться - РИА Новости, 08.01.2025
"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться
США могут захватить Канаду за неделю, заявил американский публицист Мэтт Уолш в социальной сети X. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:58:00+03:00
2025-01-08T16:35:00+03:00
в мире
канада
сша
гренландия
джастин трюдо
дональд трамп
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США могут захватить Канаду за неделю, заявил американский публицист Мэтт Уолш в социальной сети X."Если мы приобретаем Гренландию, то должны, по крайней мере, подумать о том, чтобы взять и Канаду. Северная Америка будет принадлежать нам. Мы может без кровопролития захватить Канаду за одну неделю", — указал Уолш.Будущий президент США Дональд Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.На следующий день Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.В ответ на заявления американского политика премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к Соединенным Штатам, заявив, что это абсолютно исключено.
https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html
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в мире, канада, сша, гренландия, джастин трюдо, дональд трамп
В мире, Канада, США, Гренландия, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться

Американский публицист Уолш заявил, что США могут захватить Канаду за неделю

© Фото : public domainМорпехи США на базе Кэмп-Леджен
Морпехи США на базе Кэмп-Леджен - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : public domain
Морпехи США на базе Кэмп-Леджен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США могут захватить Канаду за неделю, заявил американский публицист Мэтт Уолш в социальной сети X.
«
"Если мы приобретаем Гренландию, то должны, по крайней мере, подумать о том, чтобы взять и Канаду. Северная Америка будет принадлежать нам. Мы может без кровопролития захватить Канаду за одну неделю", — указал Уолш.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Захарова прокомментировала высказывания Трампа о Гренландии и Канаде
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Будущий президент США Дональд Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
На следующий день Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
В ответ на заявления американского политика премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к Соединенным Штатам, заявив, что это абсолютно исключено.
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В миреКанадаСШАГренландияДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
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