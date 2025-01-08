https://ria.ru/20250108/ssha-1992824086.html

"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться

"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться - РИА Новости, 08.01.2025

"За неделю". В США рассказали, в какую страну они могут вторгнуться

США могут захватить Канаду за неделю, заявил американский публицист Мэтт Уолш в социальной сети X. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:58:00+03:00

2025-01-08T15:58:00+03:00

2025-01-08T16:35:00+03:00

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канада

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гренландия

джастин трюдо

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. США могут захватить Канаду за неделю, заявил американский публицист Мэтт Уолш в социальной сети X."Если мы приобретаем Гренландию, то должны, по крайней мере, подумать о том, чтобы взять и Канаду. Северная Америка будет принадлежать нам. Мы может без кровопролития захватить Канаду за одну неделю", — указал Уолш.Будущий президент США Дональд Трамп во вторник, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.На следующий день Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.В ответ на заявления американского политика премьер Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к Соединенным Штатам, заявив, что это абсолютно исключено.

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https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html

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в мире, канада, сша, гренландия, джастин трюдо, дональд трамп