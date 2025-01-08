СМИ предсказали Украине поражение без помощи США
Atlantic: Украина без помощи США потерпит поражение за 18 месяцев
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украина с большой вероятностью потерпит поражение в конфликте с Россией в ближайшие 12 или 18 месяцев, если США не предоставят большой пакет новой помощи, такое мнение выразил журнал Atlantic.
По его словам, данная ситуация представляет огромную проблему для избранного президента США Дональда Трампа, так как тот обещал быстро решить конфликт между Россией и Украиной. Каган подчеркивает, что Трамп должен сделать выбор между признанием "унизительного стратегического поражения" на мировой арене и немедленным увеличением в два раза поддержки Украины США, пока еще есть время.
"Выбор, который он (Трамп - ред.) сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и его успех на посту президента" - добавил автор статьи.
Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.