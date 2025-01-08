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СМИ предсказали Украине поражение без помощи США - РИА Новости, 08.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ssha-1992806759.html
СМИ предсказали Украине поражение без помощи США
СМИ предсказали Украине поражение без помощи США - РИА Новости, 08.01.2025
СМИ предсказали Украине поражение без помощи США
Украина с большой вероятностью потерпит поражение в конфликте с Россией в ближайшие 12 или 18 месяцев, если США не предоставят большой пакет новой помощи, такое РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T13:28:00+03:00
2025-01-08T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украина с большой вероятностью потерпит поражение в конфликте с Россией в ближайшие 12 или 18 месяцев, если США не предоставят большой пакет новой помощи, такое мнение выразил журнал Atlantic. По словам автора статьи, американского политолога и мужа бывшего официального представителя госдепартамента США Виктории Нуланд Роберта Кагана, в таком случае Киев ждет "полное поражение и потеря суверенитета". "Если в ближайшее время не последует новая крупная помощь от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет конфликт (с Россией - ред.) в течение следующих 12 или 18 месяцев", - отмечает автор статьи. По его словам, данная ситуация представляет огромную проблему для избранного президента США Дональда Трампа, так как тот обещал быстро решить конфликт между Россией и Украиной. Каган подчеркивает, что Трамп должен сделать выбор между признанием "унизительного стратегического поражения" на мировой арене и немедленным увеличением в два раза поддержки Украины США, пока еще есть время. "Выбор, который он (Трамп - ред.) сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и его успех на посту президента" - добавил автор статьи. Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ предсказали Украине поражение без помощи США

Atlantic: Украина без помощи США потерпит поражение за 18 месяцев

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украина с большой вероятностью потерпит поражение в конфликте с Россией в ближайшие 12 или 18 месяцев, если США не предоставят большой пакет новой помощи, такое мнение выразил журнал Atlantic.
По словам автора статьи, американского политолога и мужа бывшего официального представителя госдепартамента США Виктории Нуланд Роберта Кагана, в таком случае Киев ждет "полное поражение и потеря суверенитета".
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"Если в ближайшее время не последует новая крупная помощь от Соединенных Штатов, Украина, скорее всего, проиграет конфликт (с Россией - ред.) в течение следующих 12 или 18 месяцев", - отмечает автор статьи.
По его словам, данная ситуация представляет огромную проблему для избранного президента США Дональда Трампа, так как тот обещал быстро решить конфликт между Россией и Украиной. Каган подчеркивает, что Трамп должен сделать выбор между признанием "унизительного стратегического поражения" на мировой арене и немедленным увеличением в два раза поддержки Украины США, пока еще есть время.
"Выбор, который он (Трамп - ред.) сделает в ближайшие несколько недель, определит не только судьбу Украины, но и его успех на посту президента" - добавил автор статьи.
Трамп во вторник выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода.
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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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