В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину
Власти США конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие россиянину
© Getty Images / DEA / V. GIANNELLAВид на Майами, Флорида
© Getty Images / DEA / V. GIANNELLA
Вид на Майами, Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в аренду в нарушение наложенных на владельца санкций, следует из заявления минюста США.
"Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова", - говорится в заявлении.
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Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 миллиона долларов. Они якобы были выведены под юридическое лицо с целью сокрытия реального владельца. Деньги, получаемые с аренды, направлялись на их обслуживание, отмечает ведомство.
Перевалов попал под санкции США в 2018 году за то, что компания "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД), которой он якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в строительстве трассы "Таврида" в Крым.
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