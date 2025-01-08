https://ria.ru/20250108/ssha-1992784260.html

В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину

В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину - РИА Новости, 08.01.2025

В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину

Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:15:00+03:00

2025-01-08T06:15:00+03:00

2025-01-08T11:21:00+03:00

сша

майами

россия

высококачественные автомобильные дороги

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в аренду в нарушение наложенных на владельца санкций, следует из заявления минюста США. "Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова", - говорится в заявлении. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 миллиона долларов. Они якобы были выведены под юридическое лицо с целью сокрытия реального владельца. Деньги, получаемые с аренды, направлялись на их обслуживание, отмечает ведомство. Перевалов попал под санкции США в 2018 году за то, что компания "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД), которой он якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в строительстве трассы "Таврида" в Крым.

https://ria.ru/20241119/germaniya-1984693068.html

https://ria.ru/20241217/aktivy-1989743631.html

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сша, майами, россия, высококачественные автомобильные дороги