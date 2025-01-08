Рейтинг@Mail.ru
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 08.01.2025 (обновлено: 11:21 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992784260.html
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину - РИА Новости, 08.01.2025
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину
Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T06:15:00+03:00
2025-01-08T11:21:00+03:00
сша
майами
россия
высококачественные автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992799617_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_f2342187c3f70b414bc22d93e63e6f60.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в аренду в нарушение наложенных на владельца санкций, следует из заявления минюста США. "Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова", - говорится в заявлении. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 миллиона долларов. Они якобы были выведены под юридическое лицо с целью сокрытия реального владельца. Деньги, получаемые с аренды, направлялись на их обслуживание, отмечает ведомство. Перевалов попал под санкции США в 2018 году за то, что компания "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД), которой он якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в строительстве трассы "Таврида" в Крым.
https://ria.ru/20241119/germaniya-1984693068.html
https://ria.ru/20241217/aktivy-1989743631.html
сша
майами
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992799617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_959d758e751027da7f2874066a31bd8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, майами, россия, высококачественные автомобильные дороги
США, Майами, Россия, Высококачественные автомобильные дороги
В США конфисковали апартаменты, якобы принадлежащие россиянину

Власти США конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие россиянину

© Getty Images / DEA / V. GIANNELLAВид на Майами, Флорида
Вид на Майами, Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Getty Images / DEA / V. GIANNELLA
Вид на Майами, Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американские власти конфисковали апартаменты в Майами, якобы принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, поскольку эти два помещения сдавались в аренду в нарушение наложенных на владельца санкций, следует из заявления минюста США.
"Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова", - говорится в заявлении.
Таможенное управление Штутгарта конфисковало у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, одежду и сумки стоимостью 114 тысяч евро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки
19 ноября 2024, 19:06
Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 миллиона долларов. Они якобы были выведены под юридическое лицо с целью сокрытия реального владельца. Деньги, получаемые с аренды, направлялись на их обслуживание, отмечает ведомство.
Перевалов попал под санкции США в 2018 году за то, что компания "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД), которой он якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в строительстве трассы "Таврида" в Крым.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg
17 декабря 2024, 17:20
 
СШАМайамиРоссияВысококачественные автомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала