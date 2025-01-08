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США перенаправят Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, пишет Рейтер - РИА Новости, 08.01.2025
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01:11 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ssha-1992777401.html
США перенаправят Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, пишет Рейтер
США перенаправят Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, пишет Рейтер - РИА Новости, 08.01.2025
США перенаправят Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, пишет Рейтер
Администрация США перенаправляет Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, изначально предназначавшейся Египту, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T01:11:00+03:00
2025-01-08T01:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Администрация США перенаправляет Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, изначально предназначавшейся Египту, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренный документ. "Администрация президента США Джо Байдена перенаправит 95 миллионов долларов военной помощи, выделенной Египту, в Ливан", - пишет агентство. Отмечается, что в уведомлении Госдепартамента Конгрессу о планируемом изменении ливанские вооруженные силы названы "ключевым партнером" в соблюдении соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении боевых действий с ливанским движением "Хезболлах". При этом перераспределение помощи произошло после того, как некоторые демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Египте. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html
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в мире, ливан, египет, сша, джо байден, государственный департамент сша, хезболла
В мире, Ливан, Египет, США, Джо Байден, Государственный департамент США, Хезболла
США перенаправят Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, пишет Рейтер

Рейтер: США перенаправят Ливану $95 миллионов военной помощи, выделенной Египту

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Администрация США перенаправляет Ливану 95 миллионов долларов военной помощи, изначально предназначавшейся Египту, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренный документ.
"Администрация президента США Джо Байдена перенаправит 95 миллионов долларов военной помощи, выделенной Египту, в Ливан", - пишет агентство.
Отмечается, что в уведомлении Госдепартамента Конгрессу о планируемом изменении ливанские вооруженные силы названы "ключевым партнером" в соблюдении соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении боевых действий с ливанским движением "Хезболлах". При этом перераспределение помощи произошло после того, как некоторые демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Египте.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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