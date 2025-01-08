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Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года

Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года - РИА Новости, 08.01.2025

Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года

Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T00:08:00+03:00

2025-01-08T00:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне."Лидеры этих коалиций (в рамках контактной группы. — Прим. ред.) должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Данные дорожные карты, рассчитывают в Вашингтоне, позволят спланировать поддержку Киева со стороны его доноров.В Пентагоне добавили, что контактная группа проведет в четверг встречу, которая станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина. При этом в американском военном ведомстве выразили надежду на продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после смены власти и возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/ssha-1992100675.html

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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, ллойд остин, дональд трамп, вооруженные силы украины