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Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года - РИА Новости, 08.01.2025
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00:08 08.01.2025 (обновлено: 01:07 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ssha-1992775223.html
Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года
Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года - РИА Новости, 08.01.2025
Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года
Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T00:08:00+03:00
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в мире
сша
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министерство обороны сша
ллойд остин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне."Лидеры этих коалиций (в рамках контактной группы. — Прим. ред.) должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Данные дорожные карты, рассчитывают в Вашингтоне, позволят спланировать поддержку Киева со стороны его доноров.В Пентагоне добавили, что контактная группа проведет в четверг встречу, которая станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина. При этом в американском военном ведомстве выразили надежду на продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после смены власти и возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, ллойд остин, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Пентагон раскрыл планы выделения помощи ВСУ до 2027 года

Пентагон: контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до 2027 года

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года, заявили в Пентагоне.
«
"Лидеры этих коалиций (в рамках контактной группы. — Прим. ред.) должны будут утвердить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Данные дорожные карты, рассчитывают в Вашингтоне, позволят спланировать поддержку Киева со стороны его доноров.
В Пентагоне добавили, что контактная группа проведет в четверг встречу, которая станет последней для нынешнего министра обороны США Ллойда Остина. При этом в американском военном ведомстве выразили надежду на продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после смены власти и возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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