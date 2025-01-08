https://ria.ru/20250108/spetsoperatsiya-1992855018.html

Спецоперация, 8 января: ВС РФ взяли в плен 18 военных ВСУ западнее Курахова

Спецоперация, 8 января: ВС РФ взяли в плен 18 военных ВСУ западнее Курахова - РИА Новости, 08.01.2025

Спецоперация, 8 января: ВС РФ взяли в плен 18 военных ВСУ западнее Курахова

Российские войска взяли в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее недавно освобожденного населённого пункта Курахово в ДНР, говорится в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:44:00+03:00

2025-01-08T21:44:00+03:00

2025-01-08T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские войска взяли в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее недавно освобожденного населённого пункта Курахово в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Из сводки также следует, что подразделения российских группировок в ходе спецоперации нанесли поражение украинским бригадам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и отразили 18 контратак. ВСУ при этом потеряли до 1460 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, шести боевых бронированных машин, в том числе двух HMMWV и одной MaxxPro производства США, бронетранспортёра М113 производства США, и 14 артиллерийских орудий, в том числе самоходной артиллерийской установки Krab польского производства. Также уничтожены склад материальных средств, шесть складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 105 беспилотников самолетного типа. Потерял больше 50 тысячВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах десяти населённых пунктов Курской области, а также трёх в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 290 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, четыре бронемашины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 50120 человек. Обстрелы мирных городовПо данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, украинские войска в среду несколько раз обстреливали Горловку снарядами калибра 155 миллиметров. В общей сложности за день они выпустили 23 боеприпаса. Кроме того, ВСУ обстреляли двум ракетами РСЗО Харцызск. Атакам украинских войск 8 января подверглись шесть населённых пунктов в четырёх приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Не успеваютГоссекретарь США Энтони Блинкен во Франции заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Он также выразил уверенность, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта на Украине. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США собираются предоставить Украине дополнительно 500 миллионов долларов в виде вооружений, которые спишут из наличия на складах. Высокопоставленный представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что администрация Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более двух миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте Трампе. Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников с начала российской специальной военной операции, по его словам, превысила 126 миллиардов долларов. Американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилдом Свонтоном прибыла во вторник в Киев, сообщило украинское минобороны. Замглавы Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Нада Аль-Нашиф заявила в среду, что прогресс в направлении мирного урегулирования на Украине остается недостижимым после почти трёх лет конфликта. Американский журнал National Interest выпустил материал, в котором говорится, что Западу нужно смириться с тем, что Россия, скорее всего, победит в конфликте на Украине из-за своей большой стратегической глубины и способности адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя. МВД Финляндии сообщило, что страна доставила Украине средства индивидуальной защиты на случай якобы химических, биологических, радиационных и ядерных угроз. Средства были взяты из резерва механизма гражданской защиты ЕС rescEU, размещенного в Финляндии. Принял решениеВладимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру, сообщило в среду украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога 8 января была объявлена на всей территории страны.СМИ сообщали о неоднократно взрывах в Киеве, подконтрольном ВСУ Херсоне и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в частности в самом Запорожье. Также сообщалось о повреждении промышленной инфраструктуры в городе. Издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главком ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Он назвал в качестве причин этого низкий боевой дух бойцов и командования, недостаточное оснащение и отсутствие мотивации. Французский министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил в среду, что 55 солдат этой украинской бригады дезертировали еще во время обучения во Франции.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html

https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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