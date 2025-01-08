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Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых - РИА Новости, 08.01.2025
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05:08 08.01.2025 (обновлено: 08:25 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/spetsoperatsiya-1992782790.html
Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых
Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых - РИА Новости, 08.01.2025
Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых
Военнослужащий штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости о том, как на мотоцикле вывез 12 РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:08:00+03:00
2025-01-08T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащий штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости о том, как на мотоцикле вывез 12 раненых товарищей, сохранив их жизни. "За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были "тяжелые" очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось все-таки вывезти, все хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, все обошлось хорошо", - рассказал агентству штурмовик с позывным "Катранг". По словам штурмовика, мотоцикл, как и автомобиль, он научился водить ещё в детстве. Боец доложил командованию о том, что у него хорошие навыки вождения и он сможет эвакуировать раненых на мотоцикле с поля боя. И, как утверждает боец, у него это получилось. "Первый раз, когда я заезжал туда, получается, туда сам первый заезжал на мотоцикле, еще никто не ездил, я заехал, я понимал уже, что сперва дорогу узнал, потом уже по этой тропе как-то старался. Да, были минометы, летели - от "птиц" тоже самое, также приходилось вдвоем, прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам", - пояснил боец про эвакуацию раненых. Как говорит собеседник, ему по рации поступает задача на эвакуацию, боец следует к указанной точке по заранее выбранному маршруту. По приезду оказывает первую медицинскую помощь и приступает к транспортировке. "Помогаю, если еще кто-то есть, помогают также. Мне сажают его на мотоцикл. И я быстро-быстро, это прямо проходит мгновенно. Мне ни на минуту нельзя остановиться. Проходит все это мгновенно. Все посадили мне быстро его. Если как-то привязали, что-то еще, рюкзак взял и быстро уехал", - добавляет "Катранг". Кроме того, штурмовик доставляет на передовую на мотоцикле боекомплект, воду и другие необходимые вещи на позиции. "Больше всего мне запомнилось как мы едем с раненым бойцом и прямо возле меня прилетает миномет - меня оглушает и начинаю терять сознание. С другой стороны, "птица" (FPV дрон - ред.) начинает заходить на меня. Хорошо ветер обдувал меня - я пришел в себя и все равно ушел и от "птицы", не растерялся. И мотоцикл хорошо не повредило - вот поэтому удалось мне уйти, конечно вместе с раненым бойцом… он за меня держался хорошо", - рассказал штурмовик об одном из запоминающихся случаев при эвакуации. Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250106/shturmovik-1992662749.html
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629357.html
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Штурмовик из отряда "Борз" о том, как вывез товарищей, раненных при боях за Курахово
Штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск рассказал РИА Новости, как вывез на мотоцикле 12 товарищей, раненных при боях за Курахово.
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россия, курахово, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донбасс
Штурмовик рассказал, как вывез на мотоцикле из Курахово 12 раненых

Боец ВС России рассказал, как вывез на мотоцикле 12 раненных в боях за Курахово

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащий штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости о том, как на мотоцикле вывез 12 раненых товарищей, сохранив их жизни.
"За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были "тяжелые" очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. Остальные из них более-менее, ну, удалось все-таки вывезти, все хорошо, ни одного товарища не потерял, я всех вывез, все обошлось хорошо", - рассказал агентству штурмовик с позывным "Катранг".
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По словам штурмовика, мотоцикл, как и автомобиль, он научился водить ещё в детстве. Боец доложил командованию о том, что у него хорошие навыки вождения и он сможет эвакуировать раненых на мотоцикле с поля боя. И, как утверждает боец, у него это получилось.
"Первый раз, когда я заезжал туда, получается, туда сам первый заезжал на мотоцикле, еще никто не ездил, я заехал, я понимал уже, что сперва дорогу узнал, потом уже по этой тропе как-то старался. Да, были минометы, летели - от "птиц" тоже самое, также приходилось вдвоем, прямо вместе с больным убегать и уезжать по полям по огородам", - пояснил боец про эвакуацию раненых.
Как говорит собеседник, ему по рации поступает задача на эвакуацию, боец следует к указанной точке по заранее выбранному маршруту. По приезду оказывает первую медицинскую помощь и приступает к транспортировке.
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"Помогаю, если еще кто-то есть, помогают также. Мне сажают его на мотоцикл. И я быстро-быстро, это прямо проходит мгновенно. Мне ни на минуту нельзя остановиться. Проходит все это мгновенно. Все посадили мне быстро его. Если как-то привязали, что-то еще, рюкзак взял и быстро уехал", - добавляет "Катранг".
Кроме того, штурмовик доставляет на передовую на мотоцикле боекомплект, воду и другие необходимые вещи на позиции.
"Больше всего мне запомнилось как мы едем с раненым бойцом и прямо возле меня прилетает миномет - меня оглушает и начинаю терять сознание. С другой стороны, "птица" (FPV дрон - ред.) начинает заходить на меня. Хорошо ветер обдувал меня - я пришел в себя и все равно ушел и от "птицы", не растерялся. И мотоцикл хорошо не повредило - вот поэтому удалось мне уйти, конечно вместе с раненым бойцом… он за меня держался хорошо", - рассказал штурмовик об одном из запоминающихся случаев при эвакуации.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоДонбасс
 
 
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