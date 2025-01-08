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В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале - РИА Новости, 08.01.2025
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17:52 08.01.2025 (обновлено: 18:06 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/slon-1992834772.html
В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале
В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале - РИА Новости, 08.01.2025
В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале
По меньшей мере 17 человек получили ранения во время нападения разъяренного слона на людей во время ежегодного религиозного фестиваля в районе Малаппурам в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:52:00+03:00
2025-01-08T18:06:00+03:00
в мире
керала
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек получили ранения во время нападения разъяренного слона на людей во время ежегодного религиозного фестиваля в районе Малаппурам в штате Керала, сообщает телеканал NDTV.Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, разволновался и бросился на толпу. На видеозаписи с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, прежде чем швырнуть на землю. Состояние мужчины критическое, согласно сообщениям, он в больнице в Котакале. Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм люди получили из-за возникшей давки. Несколько местных жителей пытались утихомирить животное с помощью цепей. Однако успокоить слона получилось только через два часа. Власти расследуют инцидент. Полиция подтвердила, что организаторы праздника получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.
https://ria.ru/20250108/priamurja-1992795321.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Cлон набросился на людей во время религиозного фестиваля в Индии
По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии, после того как слон набросился на людей во время религиозного фестиваля в индийском штате Керала
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в мире, керала, индия
В мире, Керала, Индия
В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале

NDTV: разъяренный слон на религиозном празднике в Индии ранил 17 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек получили ранения во время нападения разъяренного слона на людей во время ежегодного религиозного фестиваля в районе Малаппурам в штате Керала, сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, разволновался и бросился на толпу. На видеозаписи с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, прежде чем швырнуть на землю.
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Состояние мужчины критическое, согласно сообщениям, он в больнице в Котакале. Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм люди получили из-за возникшей давки.
Несколько местных жителей пытались утихомирить животное с помощью цепей. Однако успокоить слона получилось только через два часа.
Власти расследуют инцидент. Полиция подтвердила, что организаторы праздника получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.
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