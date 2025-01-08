https://ria.ru/20250108/slon-1992834772.html

В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале

В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале - РИА Новости, 08.01.2025

В Индии разъяренный слон напал на людей на религиозном фестивале

По меньшей мере 17 человек получили ранения во время нападения разъяренного слона на людей во время ежегодного религиозного фестиваля в районе Малаппурам в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:52:00+03:00

2025-01-08T17:52:00+03:00

2025-01-08T18:06:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек получили ранения во время нападения разъяренного слона на людей во время ежегодного религиозного фестиваля в районе Малаппурам в штате Керала, сообщает телеканал NDTV.Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда один из пяти слонов, участвовавших в церемонии, разволновался и бросился на толпу. На видеозаписи с места происшествия видно, как слон поднимает человека и раскручивает его хоботом, прежде чем швырнуть на землю. Состояние мужчины критическое, согласно сообщениям, он в больнице в Котакале. Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм люди получили из-за возникшей давки. Несколько местных жителей пытались утихомирить животное с помощью цепей. Однако успокоить слона получилось только через два часа. Власти расследуют инцидент. Полиция подтвердила, что организаторы праздника получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.

https://ria.ru/20250108/priamurja-1992795321.html

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Cлон набросился на людей во время религиозного фестиваля в Индии По меньшей мере 17 человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии, после того как слон набросился на людей во время религиозного фестиваля в индийском штате Керала 2025-01-08T17:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, керала, индия