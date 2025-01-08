https://ria.ru/20250108/sk-1992809443.html

СК начал проверку после отравления детей в санатории в Нальчике

СК начал проверку после отравления детей в санатории в Нальчике - РИА Новости, 08.01.2025

СК начал проверку после отравления детей в санатории в Нальчике

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту отравления 10 детей в санатории "Маяк" в Нальчике, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:01:00+03:00

2025-01-08T14:01:00+03:00

2025-01-08T15:31:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

нальчик

минеральные воды

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту отравления 10 детей в санатории "Маяк" в Нальчике, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санаторий "Маяк" в Нальчике. Днем 7 января после принятия пищи 10 детей почувствовали недомогание, им была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако от госпитализации детей родители отказались. "В тот же день в 19 часов дети с родителями убыли в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в город Саратов. В дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медицинского учреждения в городе Минеральные Воды. В настоящее время угрозы жизни и здоровью пациентов не имеется", - говорится в сообщении. В ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивается персонал санатория, пострадавшие, назначено проведение медицинских исследований для установления причин недомогания. Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что совместно с региональным Роспотребнадзором также проводит проверка по факту госпитализации детей. "По предварительным данным, состояние здоровья несовершеннолетних ухудшилось в Минеральных Водах, в пассажирском поезде "Кисловодск-Тында". По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - отметили в ведомстве.Глава КБР Казбек Коков сообщил, что еще одна девочка из Саратова, приехавшая в Нальчик для участия в творческом конкурсе, находится в одной из больниц республики с признаками кишечного отравления. "В настоящее время девочка находится в удовлетворительном состоянии. По предварительной информации Управления Роспотребнадзора по КБР, причиной заболевания является норовирусная инфекция", - написал он в своем Telegram-канале.Коков также отметил, что держит ситуацию на контроле и находится на связи с губернатором Ставропольского края Владимиром и губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным."Детям и сопровождающим будут оказаны вся необходимая помощь и внимание", - добавил глава КБР.

https://ria.ru/20250108/rospotrebnadzor-1992807091.html

https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html

нальчик

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россия

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происшествия, здоровье - общество, нальчик, минеральные воды, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)