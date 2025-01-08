https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html

Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии

Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии - РИА Новости, 08.01.2025

Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии

Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:36:00+03:00

2025-01-08T17:36:00+03:00

2025-01-08T20:05:00+03:00

украина

россия

киев

евросоюз

венгрия

петер сийярто

верховная рада украины

транзит газа через украину

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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Он отметил, что на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект о прекращении транзита не только газа, но и нефти из РФ в Европу на время конфликта."Закрытие маршрутов транзита как природного газа, так и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с евроинтеграцией (Украины - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД подчеркнул, что решения о вступлении новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, при этом каждая страна имеет право сама решать, где закупать энергию и по каким маршрутам ее получать, и "никто не имеет права навязывать другим странам более дорогие и ненадежные закупки энергоносителей"."Страна, которая подписывает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом ЕС, обязана способствовать энергетической безопасности ЕС путем обеспечения транспортных маршрутов", - добавил Сийярто."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение."Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20250108/forbes-1992832926.html

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992840807.html

украина

россия

киев

венгрия

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, евросоюз, венгрия, петер сийярто, верховная рада украины, транзит газа через украину, молдавия, газпром, турецкий поток