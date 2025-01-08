Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии
Сийярто: намерение Киева перекрыть поставки всей энергии из РФ в ЕС неприемлемо
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он отметил, что на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект о прекращении транзита не только газа, но и нефти из РФ в Европу на время конфликта.
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
«
"Закрытие маршрутов транзита как природного газа, так и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с евроинтеграцией (Украины - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что решения о вступлении новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, при этом каждая страна имеет право сама решать, где закупать энергию и по каким маршрутам ее получать, и "никто не имеет права навязывать другим странам более дорогие и ненадежные закупки энергоносителей".
"Страна, которая подписывает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом ЕС, обязана способствовать энергетической безопасности ЕС путем обеспечения транспортных маршрутов", - добавил Сийярто.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.