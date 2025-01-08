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Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии - РИА Новости, 08.01.2025
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17:36 08.01.2025 (обновлено: 20:05 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии - РИА Новости, 08.01.2025
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии
Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T17:36:00+03:00
2025-01-08T20:05:00+03:00
украина
россия
киев
евросоюз
венгрия
петер сийярто
верховная рада украины
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Он отметил, что на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект о прекращении транзита не только газа, но и нефти из РФ в Европу на время конфликта."Закрытие маршрутов транзита как природного газа, так и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с евроинтеграцией (Украины - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД подчеркнул, что решения о вступлении новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, при этом каждая страна имеет право сама решать, где закупать энергию и по каким маршрутам ее получать, и "никто не имеет права навязывать другим странам более дорогие и ненадежные закупки энергоносителей"."Страна, которая подписывает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом ЕС, обязана способствовать энергетической безопасности ЕС путем обеспечения транспортных маршрутов", - добавил Сийярто."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение."Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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украина, россия, киев, евросоюз, венгрия, петер сийярто, верховная рада украины, транзит газа через украину, молдавия, газпром, турецкий поток
Украина, Россия, Киев, Евросоюз, Венгрия, Петер Сийярто, Верховная Рада Украины, транзит газа через Украину, Молдавия, Газпром, Турецкий поток
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии

Сийярто: намерение Киева перекрыть поставки всей энергии из РФ в ЕС неприемлемо

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Намерение Украины перекрыть маршруты поставок всей энергии из России в Евросоюз неприемлемо и не согласуется с евроинтеграцией Киева, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он отметил, что на сайте Верховной рады Украины был зарегистрирован законопроект о прекращении транзита не только газа, но и нефти из РФ в Европу на время конфликта.
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"Закрытие маршрутов транзита как природного газа, так и нефти неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с евроинтеграцией (Украины - ред.)", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что решения о вступлении новых стран в ЕС должны приниматься единогласно, при этом каждая страна имеет право сама решать, где закупать энергию и по каким маршрутам ее получать, и "никто не имеет права навязывать другим странам более дорогие и ненадежные закупки энергоносителей".
"Страна, которая подписывает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать членом ЕС, обязана способствовать энергетической безопасности ЕС путем обеспечения транспортных маршрутов", - добавил Сийярто.
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"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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