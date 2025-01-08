В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому
Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что Украина не вступит в НАТО
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции четко дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт — придется идти и договариваться с Россией. Об этом рассказал отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) был предельно точен в этом вопросе (Вступление Украины в НАТО. — Прим ред.). В том, что он видит это по-другому <…>. По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах", — сказал он.
По словам Дэвиса, Трамп не рассматривает возможность даже теоретического вступления Украины в Альянс и дает понять Зеленскому, что вопрос прекращения украинского конфликта должен обсуждаться непосредственно на переговорах с Россией, засунув желание присоединиться к НАТО "под стол".
"Трамп говорит на этой пресс-конференции о том, что надо будет идти к России и разговаривать с Владимиром Путиным в формате переговоров", — объяснил отставной военный.
Трамп высказался о сроках переговоров с Путиным
Вчера, 20:37
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.