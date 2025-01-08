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В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому

В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому - РИА Новости, 08.01.2025

В США раскрыли тайный сигнал Трампа Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции четко дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что вопрос вступления Украины в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T04:06:00+03:00

2025-01-08T04:06:00+03:00

2025-01-08T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции четко дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт — придется идти и договариваться с Россией. Об этом рассказал отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) был предельно точен в этом вопросе (Вступление Украины в НАТО. — Прим ред.). В том, что он видит это по-другому <…>. По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах", — сказал он.По словам Дэвиса, Трамп не рассматривает возможность даже теоретического вступления Украины в Альянс и дает понять Зеленскому, что вопрос прекращения украинского конфликта должен обсуждаться непосредственно на переговорах с Россией, засунув желание присоединиться к НАТО "под стол"."Трамп говорит на этой пресс-конференции о том, что надо будет идти к России и разговаривать с Владимиром Путиным в формате переговоров", — объяснил отставной военный.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20250107/tryudo-1992772523.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992766046.html

https://ria.ru/20250107/ws-1992717872.html

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