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Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале - РИА Новости, 08.01.2025
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21:47 08.01.2025 (обновлено: 22:36 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html
Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале
Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале - РИА Новости, 08.01.2025
Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале
Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:47:00+03:00
2025-01-08T22:36:00+03:00
в мире
гренландия
сша
германия
олаф шольц
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панамский канал
евросоюз
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БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "В связи с текущими событиями я провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета в обеденное время. Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права", — сказал он. Канцлер отметил, что в ходе дискуссий стало очевидным определенное непонимание недавних заявлений США. "Принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас, и каждое государство должно соблюдать его независимо от того, является ли оно маленькой страной или очень могущественным государством", — заключил Шольц.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
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в мире, гренландия, сша, германия, олаф шольц, европейский совет, панамский канал, евросоюз, китай, россия, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Германия, Олаф Шольц, Европейский совет, Панамский канал, Евросоюз, Китай, Россия, Дональд Трамп
Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале

Шольц: ЕС не понимает позицию Трампа по Гренландии и Панамскому каналу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"В связи с текущими событиями я провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета в обеденное время. Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права", — сказал он.
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Канцлер отметил, что в ходе дискуссий стало очевидным определенное непонимание недавних заявлений США.
"Принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас, и каждое государство должно соблюдать его независимо от того, является ли оно маленькой страной или очень могущественным государством", — заключил Шольц.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАГерманияОлаф ШольцЕвропейский советПанамский каналЕвросоюзКитайРоссияДональд Трамп
 
 
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