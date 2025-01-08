https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html

Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале

Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале - РИА Новости, 08.01.2025

Шольца обеспокоили слова Трампа о Гренландии и Панамском канале

Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:47:00+03:00

2025-01-08T21:47:00+03:00

2025-01-08T22:36:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Европейские партнеры Германии выразили непонимание в связи с недавними заявлениями США по Гренландии и Панамскому каналу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "В связи с текущими событиями я провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета в обеденное время. Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права", — сказал он. Канцлер отметил, что в ходе дискуссий стало очевидным определенное непонимание недавних заявлений США. "Принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас, и каждое государство должно соблюдать его независимо от того, является ли оно маленькой страной или очень могущественным государством", — заключил Шольц.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html

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