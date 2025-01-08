https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html

Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году

Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году - РИА Новости, 08.01.2025

Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году

Лидерами в мировом экспорте шоколада в прошлом году оставались Германия, Бельгия и Польша, при этом Россия заняла 15-е место, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T08:01:00+03:00

2025-01-08T08:01:00+03:00

2025-01-08T08:01:00+03:00

экономика

германия

бельгия

польша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

оон

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Лидерами в мировом экспорте шоколада в прошлом году оставались Германия, Бельгия и Польша, при этом Россия заняла 15-е место, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и данные национальных статслужб. Как и годом ранее, основными экспортерами продуктов из какао-бобов в 2024 году стали страны Евросоюза. Первыми в списке остались Германия, Бельгия и Польша - по итогам первых 9 месяцев прошлого года (более актуальных данных пока нет) они экспортировали шоколада на 5,01 миллиарда, 3,16 миллиарда и 2,35 миллиарда долларов соответственно. При этом Германия нарастила поставки на 10% в годовом выражении, Бельгия - на 31%, а Польша - на 18%. В пятерку также вошли Италия и Нидерланды, по итогам 9 месяцев поменявшиеся местами. Итальянский экспорт вырос на 16% - до 2,17 миллиарда долларов, а голландский - на 8%, до 2,06 миллиарда долларов. Следом расположились Канада, чьи продажи продукции из какао-бобов за 9 месяцев увеличились почти на треть, до 1,96 миллиарда долларов; США – рост на 20%, до 1,58 миллиарда; и Франция – рост на 11%, до 1,38 миллиарда. Замкнули десятку лидеров Швейцария, чей экспорт достиг 827,9 миллиона долларов, увеличившись на 12% в годовом выражении, и Великобритания, у которой продажи шоколада сократились на 5% - до 721,9 миллиона долларов. В топ-15 стран также вошли Турция - 610,1 миллиона долларов (-1%), Мексика - 585,4 миллиона (+16%), Австрия - 579,9 миллиона (+23%), Испания - 541,9 миллиона (+4%) и Швеция - 414,2 миллиона (+12%). При этом, как сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС), Россия экспортировала шоколадной продукции за 9 месяцев 2024 года более чем на 500 миллионов долларов, или 178 тысяч тонн. Таким образом, она занимает 15-е место.

https://ria.ru/20250102/keniya-1992284931.html

https://ria.ru/20241230/poshliny-1992044393.html

германия

бельгия

польша

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экономика, германия, бельгия, польша, федеральная таможенная служба (фтс россии), оон