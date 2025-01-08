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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 08.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T12:07:00+03:00
2025-01-08T12:07:00+03:00
2025-01-08T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Север"