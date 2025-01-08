https://ria.ru/20250108/sever-1992801924.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 08.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:07:00+03:00

2025-01-08T12:07:00+03:00

2025-01-08T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250108/ukraina-1992799206.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина