https://ria.ru/20250108/serbiya-1992829583.html

В Сербии заявили, что расторгли несколько военных контрактов с Россией

В Сербии заявили, что расторгли несколько военных контрактов с Россией - РИА Новости, 08.01.2025

В Сербии заявили, что расторгли несколько военных контрактов с Россией

Нестабильная ситуация в мире заставила Белград расторгнуть несколько контрактов с Россией по поставкам вооружения, сообщил начальник Генерального штаба армии... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T16:52:00+03:00

2025-01-08T16:52:00+03:00

2025-01-08T16:52:00+03:00

сербия

россия

белград (город)

александр вулин

александр вучич

нефтяная индустрия сербии

владимир путин

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Нестабильная ситуация в мире заставила Белград расторгнуть несколько контрактов с Россией по поставкам вооружения, сообщил начальник Генерального штаба армии республики генерал Милан Мойсилович."Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде,", — сказал он.По словам Мойсиловича, Сербия пытается найти выход из положения и надеется, что "ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты".Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград не введет санкции против Москвы из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии".Вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума подчеркивал, что Сербия никогда не введет санкции против России и не станет частью антироссийской истерики.

https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20241225/serbiya-1991340089.html

сербия

россия

белград (город)

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сербия, россия, белград (город), александр вулин, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, владимир путин