https://ria.ru/20250108/sdelka-1992783368.html

Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября - РИА Новости, 08.01.2025

Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Минюст США просит апелляционный суд в Вашингтоне отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года после того, как военный суд... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T05:36:00+03:00

2025-01-08T05:36:00+03:00

2025-01-08T05:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Минюст США просит апелляционный суд в Вашингтоне отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года после того, как военный суд отказался признать ее недействительной по поручению главы Пентагона Ллойда Остина, следует из иска, который есть в распоряжении РИА Новости. "Требуя от правительства продолжить работу над соглашениями о признании вины, которые были законно отозваны, постановление судьи военной комиссии неправомерно ограничило установленные законом и нормативные полномочия министра в отношении военных комиссий", - говорится в иске. Минюст просит суд приостановить слушания, которые должны пройти 10 января, где военный судья скорее всего одобрит сделки о признании вины, иначе "ущерб правительству и обществу будет непоправимым". В августе министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение сделки на фоне растущей критики данного решения. Однако военный судья полковник Мэттью Макколл постановил, что сделка о признании вины с обвиняемыми, которая может позволить им избежать смертного приговора и получить пожизненные сроки, действительна. Остин, согласно решению судьи, заявил о решении отменить заключение сделки слишком поздно. СМИ сообщали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые - Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам - подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20250104/terakt-1992472539.html

https://ria.ru/20241231/kazn-1992186985.html

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