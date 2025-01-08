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Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября - РИА Новости, 08.01.2025
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05:36 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/sdelka-1992783368.html
Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября
Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября - РИА Новости, 08.01.2025
Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября
Минюст США просит апелляционный суд в Вашингтоне отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года после того, как военный суд... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:36:00+03:00
2025-01-08T05:36:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Минюст США просит апелляционный суд в Вашингтоне отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года после того, как военный суд отказался признать ее недействительной по поручению главы Пентагона Ллойда Остина, следует из иска, который есть в распоряжении РИА Новости. "Требуя от правительства продолжить работу над соглашениями о признании вины, которые были законно отозваны, постановление судьи военной комиссии неправомерно ограничило установленные законом и нормативные полномочия министра в отношении военных комиссий", - говорится в иске. Минюст просит суд приостановить слушания, которые должны пройти 10 января, где военный судья скорее всего одобрит сделки о признании вины, иначе "ущерб правительству и обществу будет непоправимым". В августе министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение сделки на фоне растущей критики данного решения. Однако военный судья полковник Мэттью Макколл постановил, что сделка о признании вины с обвиняемыми, которая может позволить им избежать смертного приговора и получить пожизненные сроки, действительна. Остин, согласно решению судьи, заявил о решении отменить заключение сделки слишком поздно. СМИ сообщали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые - Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам - подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20250104/terakt-1992472539.html
https://ria.ru/20241231/kazn-1992186985.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, ллойд остин
В мире, Нью-Йорк (город), США, Ллойд Остин
Минюст США попросил отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

Минюст США попросил суд отменить сделку с обвиняемыми в терактах 11 сентября

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Минюст США просит апелляционный суд в Вашингтоне отменить сделку о признании вины с обвиняемыми в терактах 11 сентября 2001 года после того, как военный суд отказался признать ее недействительной по поручению главы Пентагона Ллойда Остина, следует из иска, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Требуя от правительства продолжить работу над соглашениями о признании вины, которые были законно отозваны, постановление судьи военной комиссии неправомерно ограничило установленные законом и нормативные полномочия министра в отношении военных комиссий", - говорится в иске.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 10:07
Минюст просит суд приостановить слушания, которые должны пройти 10 января, где военный судья скорее всего одобрит сделки о признании вины, иначе "ущерб правительству и обществу будет непоправимым".
В августе министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение сделки на фоне растущей критики данного решения. Однако военный судья полковник Мэттью Макколл постановил, что сделка о признании вины с обвиняемыми, которая может позволить им избежать смертного приговора и получить пожизненные сроки, действительна. Остин, согласно решению судьи, заявил о решении отменить заключение сделки слишком поздно.
СМИ сообщали, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.
Обвиняемые - Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам - подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
NYP: обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни
31 декабря 2024, 19:57
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЛлойд Остин
 
 
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